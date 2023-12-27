Berlin Film Festivali’ne geri sayım başladı

Vecdi SAYAR

74. Berlin Film Festivali’ne bir buçuk ay kala, festivalin Onur Ödülü ve Uluslararası Jüri’nin başkanı açıklandı. 15 – 25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Festivalde ana yarışma jürisinin başkanı, Kenya’lı bir ailenin kızı, Meksika doğumlu oyuncu Lupita Nyong’o oldu.

Steve McQueen’in (12 Years a Slave) adlı filmindeki rolüyle Yardımcı Oyuncu dalında Akademi Ödülü (Oscar) kazanan Nyong’o, sinema dünyasında gerek yapımcılar, gerekse eleştirmenler tarafından çok sevilen bir oyuncu. Yüksek öğrenimini Amerika’da, Hampshire College ve Yale Üniversitesi Drama bölümünde yapan Nyong’o, ilk filmi “12 Yıllık Esaret” ile Oyuncular Sendikası, Eleştirmenler Birliği ve Bağımsız Ruh ödüllerinin de sahibi olmuş, “Black Panther” ve “Wakanda, Forever” filmleri ile tanınırlığını artırmıştı. Sinemanın yanı sıra Broadway sahnelerinde de başarılı bir sınav veren, son olarak Oscar’lara Sudan’ın aday gösterdiği “Goodbye Julia”nın yapımcılığını üstlenen Nyong’o’nun New York Times’ın En Çok Satan Kitaplar listesine giren “Sulwe” adlı bir çocuk kitabı var. Altın ve Gümüş Ayı’ları belirleyecek Uluslararası Jürinin diğer üyeleri daha sonra açıklanacak. Berlinale olarak da bilinen Berlin Film Festivali’nin Onursal Altın Ayı’sının sahibi ise, yaşayan en büyük yönetmenlerden biri olarak kabul edilen, İtalyan (Sicilya) asıllı Amerikalı yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Martin Scorsese oldu.