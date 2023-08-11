Berna Laçin'den Tamer Karadağlı tepkisi: Bugün değilse ne zaman?

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın, Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanmasına tepki gösteren Berna Laçin, Devlet Tiyatroları’na kurumun içinden, mesleği tiyatro sanatı olan isimlerin atanması gerektiğini söyledi. Laçin, "Bu şartlarda onların da ses çıkarabilmesi cesaret ister ama bugün değilse ne zaman?" diye sordu.

Tamer Karadağlı’nın oyuncu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanmasına tepki gösteren Berna Laçin, kurumun kendi içinden, kendi seçtiği isimlerle yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak "Bu şartlarda onların da ses çıkarabilmesi cesaret ister ama bugün değilse ne zaman?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Laçin, Karadağlı’nın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandığını anımsattı.

Söz konusu atamaların kurum dışından isimler arasından seçilmemesi gerektiğini kaydeden Laçin, "Tiyatronun kendi bünyesinden, tiyatroya hizmet etmiş, mesleği tiyatro sanatı olan hatta en doğrusu DT kadrosundakilerin kendi seçtiği biri kurumu yönetmeli" ifadelerini kullandı.

Karara karşı ses çıkarma çağrısı yapan Laçin, "Bugün değilse ne zaman?" diye sordu.

Laçin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Devlet Tiyatroları çok özel ve çok büyük bir kurumdur. Tiyatronun kendi bünyesinden, tiyatroya hizmet etmiş, mesleği tiyatro sanatı olan hatta en doğrusu DT kadrosundakilerin kendi seçtiği biri kurumu yönetmeli Bu noktada DT sanatçılarına sözü bırakmalı. Bu şartlarda onların da ses çıkarabilmesi cesaret ister ama bugün değilse ne zaman!"