Beş bin eczane etkilendi

Haber Merkezi

Maraş depremlerinde yaşamını yitiren 44 eczacı, 21 eczacılık fakültesi öğrencisi ve eczane teknisyeni ülke genelinde anıldı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, 5 bin eczanenin depremden etkilendiğini belirterek “Bu 6 eczaneden biri anlamına geliyor. Depremden sonra canla başla vatandaşa hizmet vermeye çalışan depremzede eczacılar unutularak sorunları ile baş başa bırakıldı.” dedi.

Depremde halka kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam ettiğini aktaran Saydan, “Bugün konteyner eczanelerin elektrik giderleri karşılanmıyor. Ayrıca depremzede eczacıların hırsızlık, gasp gibi sorunlarına ek olarak bölgedeki göçmenlerin ödemeleri 3-4 ay gecikiyor.” diye konuştu.