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Beşiktaş, 90+7'de kazandı: 3-2

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yendi.

Spor
  • 03.05.2024 22:28
  • Giriş: 03.05.2024 22:28
  • Güncelleme: 03.05.2024 22:32
Beşiktaş, 90+7'de kazandı: 3-2
AA

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş, son saniyelerde bulduğu golle 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlılarda Omar Colley (7), Rashica (65) ve Joe Worral (90+7) rakip fileleri havalandırırken, yeşil-mavililerde ise Olawoyin (5) ile Emirhan Topçu (68) gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte puanını 54'e çıkartarak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 49 puanla 7. sırada yer aldı.

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