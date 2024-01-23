Beşiktaş ağır yenilgiyi unutturmak için sahada

Spor Servisi

Son maçında Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezonki en farklı yenilgisini yaşayan Beşiktaş, bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Pendikspor'a farklı yenilerek Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, sahasında oynadığı son 4 lig müsabakasının 3'ünde de mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, sahasında çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, iç sahadaki son karşılaşmada ise Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ'TA 7 FUTBOLCU YOK

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

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SÜPER LİG’DE BUGÜN

17:00

Hatayspor-Alanyaspor

20:00

Beşiktaş-Adana Demirspor

20:00

Pendikspor-Kasımpaşa