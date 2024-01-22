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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar paylaşımı

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız santrforu Vincent Aboubakar'ın doğum gününü kutladı.

Spor
  • 22.01.2024 12:01
  • Giriş: 22.01.2024 12:01
  • Güncelleme: 22.01.2024 12:09
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar paylaşımı
Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş, 32 yaşına giren Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın doğum gününü kutladı. 

Aboubakar geçen ay 5 futbolcu ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılan diğer 3 oyuncudan Valentin Rosier, Jean Onana ve Eric Bailly takımdan ayrılmıştı.

Ghezzal ise kadroya tekrar dahil edilmişti.

Aboubakar şu an Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele ediyor. 

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