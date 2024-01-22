Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar paylaşımı

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız santrforu Vincent Aboubakar'ın doğum gününü kutladı.

Beşiktaş, 32 yaşına giren Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın doğum gününü kutladı.

Doğum günün kutlu olsun Vincent Aboubakar. 🎂 pic.twitter.com/9m4o0RxJnG — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 22, 2024

Aboubakar geçen ay 5 futbolcu ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılan diğer 3 oyuncudan Valentin Rosier, Jean Onana ve Eric Bailly takımdan ayrılmıştı.

Ghezzal ise kadroya tekrar dahil edilmişti.

Aboubakar şu an Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele ediyor.