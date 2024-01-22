Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar paylaşımı
Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız santrforu Vincent Aboubakar'ın doğum gününü kutladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, 32 yaşına giren Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın doğum gününü kutladı.
Doğum günün kutlu olsun Vincent Aboubakar. 🎂 pic.twitter.com/9m4o0RxJnG— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 22, 2024
Aboubakar geçen ay 5 futbolcu ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Kadro dışı bırakılan diğer 3 oyuncudan Valentin Rosier, Jean Onana ve Eric Bailly takımdan ayrılmıştı.
Ghezzal ise kadroya tekrar dahil edilmişti.
Aboubakar şu an Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele ediyor.
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