Beşiktaş’tan ‘Aboubakar takas edilecek’ iddiasına açıklama

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada Vincent Aboubakar'ın takas edileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın takas edileceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Kulübün X hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

“Bilgilendirme Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz.”