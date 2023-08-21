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Beşiktaş, Baktiyor Zainutdinov'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Spor
  • 21.08.2023 18:53
  • Giriş: 21.08.2023 18:53
  • Güncelleme: 21.08.2023 18:56
Kaynak: AA-İHA-DHA
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Beşiktaş, Baktiyor Zainutdinov'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, 2023-24 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinov’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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