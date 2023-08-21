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Molde-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Spor
  • 21.08.2023 16:31
  • Giriş: 21.08.2023 16:31
  • Güncelleme: 21.08.2023 16:40
Kaynak: AA
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Molde-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Molde Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

KADRO BİLDİRİMİ YAPILDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçlar için UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Kerem Demirbay listede yer alırken, Tete ve Hakim Ziyech ise kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

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