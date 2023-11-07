Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurulda aday olmayacağını açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Olağanüstü seçimli genel kurula hazırlanan Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin kararı belli oldu.

AA, mevcut başkan Çebi'nin önümüzdeki ay yapılması planlanan genel kurulda aday olmayacağını açıkladığını aktardı.

Özellikle transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gölgesinde kaldığı belirtilen Beşiktaş'ın sezona da kötü başlamasının ardından Çebi'ye yönelik eleştiriler artmıştı. 5 Ekim'de kendi sahasında Lugano'ya son 10 dakikada yediği gollerle 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etmiş, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesine karar verilmişti.

İHA'da geçen ay yer alan haber de ise ailesi ve yakın çevresinin Çebi'nin seçim yarışına girmemesini istediği, Çebi’nin ise oluşturacağı yeni listeyle seçime girebileceği belirtilmişti.

Ancak son kararını veren Ahmet Nur Çebi, yaklaşık 4 sene sürdürdüğü başkanlık görevine veda etme kararı aldı.

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun en geç aralık ayı başında yapılacağını açıklamıştı. Ancak kesin tarih henüz belli olmadı.

ÇEBİ'NİN BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

2018'de Fikret Orman yönetiminden ayrılan Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim 2019'daki kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçilmişti.

Pandeminin etkisinde geçen 2020-2021'deki ilk tam sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak ilk ve tek Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Çebi'nin başkanılığndaki takım, o sezon Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazanmıştı.