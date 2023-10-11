Ahmet Nur Çebi’nin seçim kararsızlığı sürüyor

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınan Beşiktaş’ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmama konusundaki kararsızlığı sürüyor. Yakın çevresinin seçime girmemesini istediği Çebi, yeni bir yönetim listesiyle yarışta yer almaktan yana.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurula hazırlanan Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmama konusundaki kararsızlığı sürüyor. Yakın çevresinin seçime girmemesini istediği Çebi, yeni bir yönetim listesiyle yarışta yer almaktan yana. Ahmet Nur Çebi’nin, birkaç gün içinde kararını verip basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 kaybeden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş görevinden ayrılmış, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu da seçim kararı almıştı.

İHA'nın aktardığına göre ailesi ve yakın çevresinin seçim yarışında olmasını istemediği Çebi’nin gönlü, oluşturacağı yeni listeyle seçime girmekten yana. Ahmet Nur Çebi’nin, birkaç gün içinde kararını verdikten sonra bunu basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

Ayrıca siyah-beyazlı kulüpte seçim tarihi de henüz net değil. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı, resmi siteden ’En geç aralık ayının başı’ olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede genel kurul için öncelikli düşünülen tarih de yine aralık ayının ilk haftası.