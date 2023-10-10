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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi Burak Yılmaz'ın

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Burak Yılmaz'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

Spor
  • 10.10.2023 20:44
  • Giriş: 10.10.2023 20:44
  • Güncelleme: 10.10.2023 20:48
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi Burak Yılmaz'ın
AA

Olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması geldi. Siyah beyazlı kulüp seçimli genel kurula kadar teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir.

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