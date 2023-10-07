Beşiktaş’ta Güneş dönemi bitti, seçime gidiliyor: Kaos giderek büyüyor

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etti. Yönetim kurulu seçimli genel kurul kararı aldı. Karara göre kulüp en geç iki aya seçime gidecek.

Sercan SİNECAN

Beşiktaş’ta önceki gün alınan Lugano mağlubiyeti sonrası büyük bir kaos yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş istifasını sundu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘‘Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz’’ denildi.

TARİH BELİRLENECEK

Seçimle ilgili ise, Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız’’ ifadeleri kullanıldı.

ARAT MESAJI VERDİ

Kulübün seçim kararı sonrası ilk tepki daha önce başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat’tan geldi. Arat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ‘‘Değerli Beşiktaşlılar, Siyah Beyaz yarınlar için gitmemiz gereken bir yol var. Bu yolda, Geleceğe dair umutlarımı, Camiamızın hayallerini, Gençlerimizin heyecanını, Beşiktaşımız için büyük hedeflerimi yanıma alıyorum. Yol ne kadar uzun ve zor olursa olsun. Ben buradayım’’ dedi.

ÇALIMBAY ÖN PLANDA

Öte yandan Beşiktaş yönetimi seçime kadar takımın başında Burak Yılmaz’ın geçmesi kararını aldı. Siyah-beyazlılarda Yılmaz, seçime kadar takımın başında maçlara çıkacak. Beşiktaş’ta teknik direktörlük için öne çıkan isimler ise Rıza Çalımbay ve Sergen Yalçın. Konuyla ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay, ‘‘Beşiktaş’ta çalışmak isterim. Benim futbola başlayıp, bitirdiğim yer orası. Seve seve görev yaparım’’ diye konuştu.