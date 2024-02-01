Beşiktaş Belediyesi 7/24 veterinerlik hizmeti veriyor

Beşiktaş Belediyesi, 7/24 veteriner hizmetleri ile sokakhayvanlarını soğuk kış aylarında yalnız bırakmıyor.

Trafik kazası, travma, enfeksiyöz hastalıklar vb gibi nedenlerle muayene, tedavi ve bakım ihtiyacı olan hayvanlara mobivet araçları ile müdahale ediliyor, gerekli durumlarda iyileşene kadar rehabilitasyon merkezinde misafir ediliyor.

Sokak hayvanlarının her zaman tedavi ihtiyaçlarında yanlarında olacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “Can dostlarımız için 7/24 çalışan ilk ilçe belediyesi olmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN NELER YAPILIYOR?

Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 5 mobivet aracı 6 veteriner hekim 7 Veteriner Sağlık teknikeri ve toplam 45 personel ile 7/24 sahada hizmet veriyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda müdürlüğe bağlı kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezinde hayvanlar için gerekli işlemler yapılıyor.

5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar arasında; sokak hayvanları popülasyonunun kontrolü amacıyla kısırlaştırma, mikroçip uygulaması, kulak küpesi takılması ve halk sağlının korunması açısından önemli olan parazit mücadelesi ve kuduz aşısı uygulama işlemleri de yer alıyor.

Tadavisi biten hayvanlar alındıkları adrese geri bırakılıyor. Ayrıca özellikle soğuk kış günlerinde sokaktaki hayvanlar için mama desteği ve barınma ihtiyaçlarına yönelik kulübe dağıtımları da yapılıyor.