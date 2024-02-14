Beşiktaş Belediyesi'nden konser erteleme kararı

Beşiktaş Belediyesi, Erzincan İliç’teki maden felaketi ve Antalya’daki sel nedeniyle bugün yapılması planlanan Athena konseri ve Ozan Doğulu DJ performansı etkinliğini ileri bir tarihe erteledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Erzincan İliç’te altın madeninde meydana gelen elim olay ve Antalya’da yaşanan sel felaketi dolayısıyla 14 Şubat 2024 tarihinde Barbaros Meydanımızda gerçekleşecek olan “Athena-Sevgililer Günü Konseri ve Ozan Doğulu-DJ Performansı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dendi.