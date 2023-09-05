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Beşiktaş, Eric Bailly'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Manchester United'ın savunma oyuncusu Eric Bailly'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor
  • 05.09.2023 09:43
  • Giriş: 05.09.2023 09:43
  • Güncelleme: 05.09.2023 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
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Beşiktaş, Eric Bailly'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, uzun zamandır beklenen stoper transferini tamamladı. Siyah-beyazlı kulüp 2016'da Manchester United'a transfer olan Eric Bailly'i kadrosuna kattığını açıkladı. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bailly, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmişti. Bailly geçtiğimiz sezon 17'si lig maçı olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi.

38 MİLYON EURO'YA UNITED'A TRANSFER OLMUŞTU

2016'da Manchester United'a büyük umutlarla transfer edilen Bailly, beklentilerin uzağında kaldı. 22 yaşında Villarreal'den İngiliz devine 38 milyon euro karşılığında transfer olan savunma oyuncusu, yaşadığı sık ve uzun sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

Manchester United'da geçirdiği 6 sezonda Premier Lig'de 70 maça çıkan Bailly'nin sözleşme sezon sonu bitiyor. 

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