Beşiktaş, Eric Bailly'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Manchester United'ın savunma oyuncusu Eric Bailly'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, uzun zamandır beklenen stoper transferini tamamladı. Siyah-beyazlı kulüp 2016'da Manchester United'a transfer olan Eric Bailly'i kadrosuna kattığını açıkladı. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bailly, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmişti. Bailly geçtiğimiz sezon 17'si lig maçı olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi.

Beşiktaş’a Hoş Geldin Eric Bailly



Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır.



Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun… pic.twitter.com/fQPb59vyzb — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2023

38 MİLYON EURO'YA UNITED'A TRANSFER OLMUŞTU

2016'da Manchester United'a büyük umutlarla transfer edilen Bailly, beklentilerin uzağında kaldı. 22 yaşında Villarreal'den İngiliz devine 38 milyon euro karşılığında transfer olan savunma oyuncusu, yaşadığı sık ve uzun sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

Manchester United'da geçirdiği 6 sezonda Premier Lig'de 70 maça çıkan Bailly'nin sözleşme sezon sonu bitiyor.