Galatasaray'ın gündemindeki Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

İsmi uzun süre Galatasaray ile anılan Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu. Ramos, altyapısında yetiştiği Sevilla ile anlaştı.

Adı uzun süre Türkiye ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan dünya yıldızı Sergio Ramos, yuvaya dönme kararı aldı. Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla ile anlaştı.

Sergio Ramos to Sevilla, here we go! The verbal agreement has been reached on short term deal — despite proposals on the table from Al Ittihad and also Turkish clubs 🚨⚪️🔴 #Sevilla



Ramos, back to Sevilla after 18 years. pic.twitter.com/VN1cy8NPCh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023

Sergio Ramos'un ismi önce Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmıştı. Beşiktaş maddi nedenlerle transferden çekildiğine dair açıklama yaparken Galatasaray ile son güne kadar Ramos'un ismi yan yana geçti, hatta Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde Ramos transferinin duyurulacağı iddia edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin de 37 yaşındaki dünya yıldızı ile ilgilendiği belirtilirken son 1-2 günde Al Ittihad'a transferinin bitme noktasına geldiği öne sürüldü ancak Ramos'un tercihi farklı bir yer oldu.

18 YIL SONRA TEKRAR SEVILLA

Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'a 18 yıl sonra geri döndü. 2005 yılında kulüpten ayrılan Ramos, efsane olacağı Real Madrid'e 27 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve 16 sezon oynadığı Madrid'de 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Ramos bu dönemde İspanya Milli Takımı ile de 2 kez Avrupa şampiyonu, bir kez de dünya şampiyonu oldu.

Sözleşmesi bittikten sonra 2021 yazında PSG'ye transfer olan Ramos, başarı açısından beklediğini bulamadı. 2 sene sonra tekrar bonservis bedeli elinde başka bir takımın yolunu tutan Ramos, Sevilla'yı tercih etti.