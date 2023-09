Galatasaray'ın gündemindeki Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Adı uzun süre Türkiye ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan dünya yıldızı Sergio Ramos, yuvaya dönme kararı aldı. Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla ile anlaştı.

Sergio Ramos to Sevilla, here we go! The verbal agreement has been reached on short term deal — despite proposals on the table from Al Ittihad and also Turkish clubs 🚨⚪️🔴 #Sevilla



Ramos, back to Sevilla after 18 years. pic.twitter.com/VN1cy8NPCh