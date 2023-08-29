Beşiktaş Başkanı Çebi: Ramos iki yıl için 50 milyon euro istedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Maddi anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşmeyen Sergio Ramos transferiyle ilgili konuşan Çebi, Ramos'un 2 sezon için vergilerle birlikte 50 milyon euro istediğini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler ve Beşiktaş'ın kadrosu hakkındaki değerlendirmelere ilişkin konuştu. Transfer görüşmesi yapılan Sergio Ramos'un iki sezon için vergiler dahil 50 milyon euro istediğini belirten Çebi, kulübü zora sokacak ve Şenol Güneş'in istemediği hiçbir transferi yapmadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı Sergio Ramos, Anderson Talisca ve Dusan Tadic gibi isimlerin durumunu anlatan Çebi, şöyle konuştu:

"Talisca istenmez mi, istenir. Kulübüne gerekli müracaatı da yaptık. Cevap, 'hayır' oldu. Ramos için uğraştık. Yıllık 25 milyondan 2 yılda vergilerle beraber 50 milyon euro gibi bir rakam istedi. Beşiktaş'ın 4'te 1 borcu. 37 yaşında bir çocuk. Halil Dervişoğlu'nun babası Şenol Hoca'yı arıyor; 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor' diyor. Beyefendi, Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için; 'Galatasaray 3 lira fazla verdi' dedi. Şenol Hoca, 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı? Tadic bizden verdiğimiz ücretin iki katını istedi. Hoca da 'asla vermeyin' dedi. Şenol Güneş ve teknik ekibin istemediği hiçbir oyuncuyu almadık."

"SARI SAÇLARINA, KIRMIZI YANAKLARINA MI GELDİ?"

Kulübü maddi açıdan oldukça zor bir dönemde devraldığını belirten Çebi, Galatasaray'ın transferleri hakkında ise şunları söyledi:

"10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Sarı saçlarına, kırmızı yanaklarına mı geldi? Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam. Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak. TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç'un, 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var."