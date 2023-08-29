Talisca'dan transfer açıklaması

Transfer döneminin bitmesine kısa süre kıla Türk takımlarının gündemindeki Anderson Talisca'dan açıklama geldi. Talisca, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Transfer döneminde Türkiye'deki büyük kulüplerle ismi anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'dan geleceği hakkında açıklama geldi. Suudi Arabistan takımlarından Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al Nassr'da oynayan Talisca, kulübünde mutlu olduğunu ve ayrılmayacağını söyledi.

Talisca, yaptığı açıklamada: "Al Nassr taraftarları yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşmemi yeniledim ve buradan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Rakamlar yalan söylemez. Burada mutluyum ve bir yere gitme niyetim yok. Ben ve ailem burada; Suudi Arabistan'da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Al Nassr, 2021 yazında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile olan sözleşmesini geçtiğimiz Nisan ayında 2026 yılına kadar uzatmıştı.



Talisca, Al Nassr ile çıktığı 62 maçta 45 gol ve 6 asist kaydetti.

Beşiktaş, geçen hafta yaptığı açıklamada hem Talisca hem de Sergio Ramos ile ilgilendiklerini ancak yapılan görüşmelerde maddi şartlarda anlaşamadıkları için transferlerin gerçekleşmediğini duyurmuştu.