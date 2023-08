Beşiktaş'tan Talisca ve Sergio Ramos açıklaması

Beşiktaş, Sergio Ramos ve Talisca ile yapılan transfer görüşmelerinin, maddi konularda anlaşma sağlanamaması üzerine sona erdirildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Suudi Arabistan'da forma giyen eski futbolcusu Anderson Talisca ve bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos ile transfer görüşmesi yapıldığını ancak maddi konularda anlaşma sağlanamadığı için görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır: Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.”