Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı
Beşiktaş ve Galatasaray arasında 3 Mart Pazar oynanacak karşılaşmayı deplasman ekip taraftarları da stadyumda izleyebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına Galatasaraylı taraftarların da alınacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında pazar saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Galatasaray maçını, sarı-kırmızılı ekibin taraftarları da stadyumdan izleyebilecek.
Deplasman tribününe toplam bin 914 taraftar alınacak.