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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı

Beşiktaş ve Galatasaray arasında 3 Mart Pazar oynanacak karşılaşmayı deplasman ekip taraftarları da stadyumda izleyebilecek.

Spor
  • 27.02.2024 16:35
  • Giriş: 27.02.2024 16:35
  • Güncelleme: 27.02.2024 16:40
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına Galatasaraylı taraftarların da alınacağını duyurdu. 

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında pazar saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Galatasaray maçını, sarı-kırmızılı ekibin taraftarları da stadyumdan izleyebilecek.

Deplasman tribününe toplam bin 914 taraftar alınacak. 

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