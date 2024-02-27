İddia: Bayern Münih'in genç yıldızı Real Madrid ile anlaştı

Bayern Münih'te forma giyen Alphonso Davies'in Real Madrid ile anlaştığı öne sürüldü.

Yaz döneminde Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılan Real Madrid'in, Bayern Münih'in 23 yaşındaki Kanadalı sol beki Alphonso Davies ile anlaşma sağladığı da iddia edildi.

The Athletic'te yer alan habere göre Davies ve Real Madrid, sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı.

Anlaşma sağlandığını gazeteci Fabrizio Romano da yazdı. Bayern Münih'in yeni futbol direktörü Eberl ise "Hiçbir kulüp oyuncularını bedavaya kaybetmek istemez" derken Davies ile sözleşme uzatmak istediklerini, menajerleriyle görüştüklerini ancak henüz bir sonuç alınmadığını yazdı.

Bayern Münih'in Davies için Madrid ekibinden yaklaşık 50 milyon euro talep edeceği, Madrid'in ise bu bonservis bedelini aşağı çekmek isteyeceği kaydedildi.

2019'da Vancouver'den Bayern Münih'e 14 milyon euro bedel karşılığında transfer olan Alphonso Davies, takımıyla çıktığı toplam 180 maçta 9 gol ve 28 asist ile oynadı.