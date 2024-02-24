La Liga Başkanı'ndan Mbappe açıklaması: Çok mutluyum

Fransa basınına konuşan La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in Kylian Mbappe ile sözleşme imzalamak üzere olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransa basınının önde gelen kuruluşlarından L’Équipe'e konuştu. Tebas, Real Madrid'in dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Kylian Mbappe ile sözleşme imzalamak üzere olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Tebas, Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki takımlar arasında en iyi finansal duruma sahip takı olduğunu vurgulayarak Mbappe'yi kadrosuna katmak için herhangi bir futbolcu satma zorunluluğu olmadığını söyledi.

Tebas, "Bence Mbappe, Haaland ve Bellingham dünyanın en iyi üç futbolcusu ve bunların ikisi Real Madrid'de" dedi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile ilişkisinden de bahseden Tebas, 'Avrupa Süper Ligi' projesinden dolayı 3 yıldır konuşmadıklarını belirtti. Tebas, Perez'in bu meseleyi kişiselleştirmesinden dolayı sorun yaşadıklarını ve her gün 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan taraftar sayısının arttığını söyledi.

PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını ve sezon sonu PSG'den ayrılacağını duyurmuştu. Mbappe'nin Real Madrid ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.