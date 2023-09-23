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Beşiktaş, Güneş ile Avrupa’da kaybetmiyor

Spor
  • 23.09.2023 06:00
  • Giriş: 23.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 23.09.2023 09:23
Beşiktaş, Güneş ile Avrupa’da kaybetmiyor
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa’da yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sezon Avrupa’da oynadığı 6 maçtan üst üste galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinde Club Brugge ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en uzun süreli galibiyet serisini de Güneş yönetiminde yakaladı. Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin elemelerindeki 6 maçı kazanarak bu rekoru Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde yakaladı. Güneş, Beşiktaş’ın başında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını da bu sezon geliştirmeye devam etti. Siyah-beyazlı ekip, Güneş’in teknik direktörlüğünde 45 maça çıkarken rakiplerine 22 kez üstünlük sağladı. 13 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Güneş dönemindeki 10 karşılaşma rakiplerine mağlup oldu.

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