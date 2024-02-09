Beşiktaş günün ikinci transferini açıklamaya hazırlanıyor

Ernest Muci ile anlaşmaya varan Beşiktaş’ın ön libero oyuncusu Al-Musrati’yi de kadrosuna katmaya yakın.

Beşiktaş, bugün sona erecek transfer dönemi öncesi transfer atağına geçti.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Legia Varşova'dan 22 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Ernest Muci ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, gözünü Braga'nın Libyalı oyuncusu Al-Musrati’ye dikti. Beşiktaş, Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati ile anlaşmaya vardı ancak kulübüyle olan görüşmeler devam ediyor.

AL-MUSRATİ HAKKINDA

1996 doğumlu Al-Musrati, özellikle orta sahada dikkat çeken bir oyuncu. Braga'daki performansıyla adından söz ettiren Al-Musrati, hem savunma hem de hücumda etkili bir rol oynuyor. Ön libero oyuncusunun adı geçen yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı. 16 milyon euro piyasa değeri olan Al-Musrati, bu sezon 20 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.