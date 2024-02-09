Beşiktaş, anlaştığı Ernest Muci'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı ve KAP'a bildirdiği orta saha oyuncusu Ernest Muci'nin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Uzun zamandır orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova'da forma giyen 10 numara Ernest Muci ile anlaştı.

Beşiktaş tarafından KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci’nin transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

22 yaşındaki Arnavut oyuncunun bugün İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

KF Tirana altyapısından yetişen Muci, 2021'de Legia Varşova'ya transfer olmuştu.

Geçen sezon ligde 5 gol 6 asist kaydeden Muci, bu sezon ise şu ana kadar lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 25 maçta 7 gol 2 asist kaydetti.