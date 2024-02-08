Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muleka'nın golleriyle turladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.
Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın 2 golü 71. ve 88. dakikalarda Muleka'dan geldi.
Antalyaspor'un tek golünü ise 33. dakkada Bytyqi kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.
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