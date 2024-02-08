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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muleka'nın golleriyle turladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Spor
  • 08.02.2024 23:15
  • Giriş: 08.02.2024 23:15
  • Güncelleme: 08.02.2024 23:20
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muleka'nın golleriyle turladı
AA

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu. 

Karşılaşma siyah-beyazlı takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın 2 golü 71. ve 88. dakikalarda Muleka'dan geldi.

Antalyaspor'un tek golünü ise 33. dakkada Bytyqi kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

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