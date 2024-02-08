Galatasaray, Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı

Galatasaray, Alman ekibi Hannover 96'dan savunma oyuncusu Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Derrick Köhn'ün transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Konu ile ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 euro transfer bedeli ile 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.



Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.



Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 euro, 2024/2025 sezonu için net 450.000 euro ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 euro imza ücreti ödenecektir.​"