Beşiktaş, Hatayspor maçına çıkacağı 100. yıl formasını tanıttı

Beşiktaş, bu akşam Hatayspor deplasmanında giyeceği Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formasını tanıttı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formayla mücadele edecek.

Beşiktaş'ın Türk bayraklı arması, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve imzası, 100. yıl logosu ve kulübün kurucuları ile onursal başkanlarının isimlerinin yer aldığı forma, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından tanıtıldı.

Atakaş Hatayspor maçına Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırladığımız formamızla çıkıyoruz.



Bu özel formamızda, logo kullanımlarından feragat eden ve her zaman yanımızda olan forma tedarik sponsorumuz @Adidas, forma göğüs sponsorumuz @Rain_Turkiye, forma sırt… pic.twitter.com/i8NGN06ull — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 25, 2023

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı, bugün saat 20.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak.