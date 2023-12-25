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Beşiktaş, Hatayspor maçına çıkacağı 100. yıl formasını tanıttı

Beşiktaş, bu akşam Hatayspor deplasmanında giyeceği Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formasını tanıttı.

Spor
  • 25.12.2023 16:58
  • Giriş: 25.12.2023 16:58
  • Güncelleme: 25.12.2023 17:06
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Hatayspor maçına çıkacağı 100. yıl formasını tanıttı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formayla mücadele edecek.

Beşiktaş'ın Türk bayraklı arması, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve imzası, 100. yıl logosu ve kulübün kurucuları ile onursal başkanlarının isimlerinin yer aldığı forma, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından tanıtıldı.

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı, bugün saat 20.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak.

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