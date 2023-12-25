Dursun Özbek’ten penaltı çıkışı: Djiku, özellikle Icardi’ye bir sağ kroşe vurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Dün Icardi ve Djiku arasındaki pozisyona değinerek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi’ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi” dedi.

Spor Zirvesi'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide tartışılan pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu.



Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketen cezalandırılması gerekirdi" ifadelerini kullandı.



Özbek açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Dünkü derbi maçı çok güzel bir maç olmadı. Performansı çok yüksek seviyede değildi ama mücadele vardı. Dünkü mücadeleye damgasını vuran Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu.



Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Futbolun içinde olan kişiler; federasyonlar, yayıncılar... Futbol hassas bir oyun, Türkiye'de büyük destekçisi var. Bu yüzden bazı hareketlerden kaçınmak lazım. Böyle açık bir pozisyonu hakem görmeyebilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekirdi.



Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için. Soru işareti olan kısım şu; Maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın hepsi VAR'a gitti mi? Gittiyse bir problem. Bana göre hareket çok net.



Şöyle bir dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gönderilmedi. Oradakiler de pozisyonu tam süzemediler.



Demin Djiku bir kroşe attı dedim Icardi'ye. Tabii geçmişte bazı paydaşların 'Onu tokatlayın' çağrıları vardı. O da saha içinde bunu uygulamaya kalktı."