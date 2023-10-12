Beşiktaş iki yeni antrenörü açıkladı

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe Hari Vukas, atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric getirildi.

Beşiktaş Kulübü, iki yeni yardımcı antrenörle anlaştığını duyurdu.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe Hari Vukas, atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric getirildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir. Vukas’a ve Modric’e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar



Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.



Vukas’a ve Modric’e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/TwovNc5Lqe — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 12, 2023

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini yürüten Şenol Güneş'in istifası sonrasında yardımcı antrenör Burak Yılmaz A takımın başına geçmişti.