Beşiktaş ile Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük’ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez de Türkiye Kupası son 16 Turu’ndaki Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçları sonrasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük takımları, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle; Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ise, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi.