Beşiktaş'ın forma sponsoru Beko oldu

Beşiktaş futbol takımı, Beko ile 3 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, forma sırt sponsoru Beko ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Beko'nun Beşiktaş A Takımı'nın eski göğüs sponsoru olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş A Erkek Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonundan itibaren forma sırt sponsorluğunu üstlenen, 30 yılı aşkın süredir efsane sponsorumuz Beko'nun, forma göğüs sponsorluğuna geçtiğini gururla duyururuz. Üç sezon olarak başladığımız işbirliğimizin son sezonunda, sırttaki yerini göğse taşıyarak ve işbirliğini 3 sezon daha uzatarak desteğini bir kere daha gösteren Beko'ya teşekkür ederiz.

2024-2025 sezonu itibarıyla başlayacak ve 3 sezon boyunca geçerli olacak bu işbirliği, hem kulübümüz hem de sponsorumuz için önemli bir kilometre taşı olacaktır."