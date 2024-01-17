Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos 2'de 2 ile başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Yeni teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaş kariyerine 2'de 2 yaparak başladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u kendi sahasında 4-0 mağlup ederek kupada son 16'ya kaldı.

Cenk Tosun'un biri penaltıdan iki gol kaydettiği maçta diğer goller Salih Uçan ve Ante Rebic'ten geldi.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos, siyah-beyazlıların başında çıktığı ikinci maçını da kazandı.

Beşiktaş, Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenmişti.

Santos'un tribünde izlediği maçta ise Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 ile geçen Beşiktaş, son 3 maçında 10 gol atarken kalesinde gol görmedi.