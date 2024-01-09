Fernando Santos imza töreninde konuştu: Kadromuzu gözden geçirmemiz lazım

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos dönemi resmen başladı. İmza töreninde kadro dışı bırakılan oyuncular hakkında konuşan Santos, "Bu takımda olan tüm oyuncularla konuşacağız. Burada olmak isteyenler ve kulübe saygı, sevgisi olanlara kapımız açık olacak" dedi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da katıldığı imza töreni düzenlendi.

Portekizli çalıştırıcı ve Hasan Arat düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'SÜLEYMAN SEBA'NIN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

"İstanbul çok güzel bir şehir. İnanılmaz bir tarihi var. İnanılmaz bir tutku var burada. Portekiz'e de çok benziyor. Burası harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Süleyman Seba'nın kültürünü yaşatmak için çalışacağız.

Beşiktaş'a karşı iki kez rakip oldum. Bir kere İstanbul'da ve diğeri Ankara'da. İstanbul'u çok seviyorum, ailem de çok seviyor. Buraya gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi.

'ŞENOL GÜNEŞ BURADA DEĞERLİ İŞLER YAPTI'

Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı.

'KADROMUZU GÖZDEN GEÇİRMEMİZ LAZIM'

Beşiktaşlı taraftarlara bu yolda ihtiyacımız var. Herkes bu hikayede çok önemli. Şu an sakin olmamız, gerçekçi olmamız ve kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Birlikte analiz edeceğiz. Kalite çok önemli.

'BİRİ AİLEME SALDIRIRSA YUMRUK GİBİ KARŞILIK VERİRİZ'

Kalite, tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerek. Bunu göstermeleri gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularımla ben aile olurum, benim aileme biri saldırırsa, bir yumruk gibi karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak.

'PEPE, QUARESMA VE SIMAO İLE KONUŞTUM'

Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti.

'KULÜP TAKIMLARINDA İDMAN YAPMAYI ÇOK ÖZLEDİM'

14 yıldır milli takımlardayım ama 20 yıla yakın kulüp takımlarında hocalık yaptım. Kulüp takımlarında her gün oyuncularla birlikte olup idman yapmayı çok özledim.

'GEDSON FERNANDES ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU'

Gedson Fernandes'i 4 yıl önce Portekiz Milli Takımı'na ilk kez ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Bizim için çok önemli bir oyuncu. İyi olmaya devam edecek. Oyuncular üzerinde bireysel konuşmayı sevmiyorum.

'BÜYÜK İSİMLER DEĞİL BÜYÜK KARAKTERLER ALACAĞIZ'

Bu takımda olan tüm oyuncularla konuşacağız. Burada olmak isteyenler ve kulübe saygı, sevgisi olanlara kapımız açık olacak. Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez. Benim buraya getirdiğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda.

İsimler, oyuncular önemli ama karakter de önemli. Tabii bu gelecek isimler, Beşiktaş seviyesinde olmalı. Karakter anlamında özellikle çok iyi oyuncularla anlaşmaya çalışacağız.

ROSIER VE ABOUBAKAR HAKKINDA

Her oyuncu ile konuşacağız. Valentin Rosier, Vincent Aboubakar... Duyduklarımla karar almam, gördüklerime alırım. Bir oyuncu takımın parçası değilse, olmaz. Ancak önce gözlemlememiz, konuşmamız lazım. Gerçekten Beşiktaş'ta olmak isteyenler kimler?

Onlara kapımız açık. 3-4 oyuncuyu milli takıma almadım. Bazı şeyler bireysel değildir, benim için her şey disiplinle gerçekleşir. Bu sadece maç disiplini değil. Kurallar uymak, saygısızlık yapmamak. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Gitmek isteyen gider. Buraya bazı oyuncular getirmek zorundayız."

Santos'un ardından kulüp başkanı Hasan Arat açıklamalarda bulundu. Santos'u 15 alternatif arasından seçtiklerini vurgulayan Arat, takıma yapılması planlanan transferler hakkında konuştu:

ARAT: "YÖNETİM KURULU 15 TEKNİK ADAM ARASINDA SİZİ SEÇTİ"

"Sizinle bir ayı aşan zamanda, projelerimizi konuştuk. Son 5 maçımızı yakından izlediniz, eksiklerimizi tespit ettiniz. 15 üzeri teknik adam arasında sizinle çalışma konusunda yönetim kurulu oylarını sizin için kullandı.

Siz de teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cumartesi günü Samet Aybaba ile görüntülü konuşarak hem fikir oldunuz.

'UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞÜYORUZ, HOCAMIZ DA TAKIMI ALMAK İSTEDİ'

15'in üzerinde teknik direktörle görüştük. Camiamıza kimin en iyi şekilde liderlik yapabileceğine baktık. Fernando Santos ile uzun zamandır görüşüyoruz. Hocamız da takımı almak istedi.

'SÖZLEŞME HOCAMIZLA BİZİM ARAMIZDA'

Bir açıklama yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Bu anlaşma, hocamızla aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yapacağız.

Bundan sonra da basın mensupları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. Son derece dikkatli olun, çünkü bunlar spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

'BAILLY'NİN 3.5 MİLYON EUROLUK KONTRATINDAN KURTULDUK'

14 yabancı oyuncumuz vardı. Oyuncu boşaltmadan, yeni yabancı alma şansımız yoktu. Samet Aybaba burada çok önemli işler yaptı. Eric Bailly'nin 3,5 Milyon euroluk kontratından kurtulduk. İkinci yarı ödeyeceğimiz 1,6 Milyon euroyu sildik ve yolladık.

'ONANA'NIN MALİYETİ 10 MİLYON EUROYDU'

Beşiktaş'ın 10 Milyon euroluk tarihi Onana maliyeti vardı.Satın alma opsiyonlu Marsilya'ya verdik. Chamberlain ile sakatlığını ve ne zaman oynayacağını konuşacağız. Oluşan havuz çerçevesinde transfer yapacağız. Türk transferlerimiz olacak.34 günde 22 oyuncu gitti, bu finansal olarak satış kadar önemli.

'SEMİH KILIÇSOY AVRUPA'DA EN ÇOK TAKİP EDİLEN OYUNCULARDAN BİR TANESİ'

Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi 2028'e uzatıldı, Avrupa'da en çok takip edilen oyunculardan bir tanesi. Samet Aybaba altyapıdaki sözleşmeleri de kontrol ediyor. Hata yapma şansımız yok.

'TÜRKİYE KUPASI VE UEFA KUPASI HEDEFİMİZ VAR'

Özellikle gelecek seneye çok iyi hazırlanacağız. Türkiye Kupası hedefimiz var, UEFA Kupası hedefimiz var. Her şey bitmiş değil. Türkiye Kupası'ını kazanarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Hedeflerimiz için hocamıza her türlü destek olacağız."