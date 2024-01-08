Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün İstanbul'a gelecek. Yarın düzenlenecek törenle siyah-beyazlılara imza atacak olan Santos, Çaykur Rizespor maçını izlemek için Rize'ye gidecek.

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Fernando Santos için yarın imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün 20.30'da yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelecek Portekizli teknik teknik direktör, yarın 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Başkan Hasan Arat'ın da katılacağı törende sözleşme imzalayacak.

Daha sonra Santos ve ekibine Beşiktaş Müzesi'ni gezdirecek başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.

İmza töreni İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.

Fernando Santos, imza töreninin ardından siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı izlemek için özel uçakla Rize'ye gidecek.