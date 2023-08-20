Beşiktaş-Pendikspor maçı beraberlikle sonuçlandı

Beşiktaş'ın, Pendikspor ile karşı karşıya geldiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelede Beşiktaş'ın golünü 12. dakikada Colley kaydetti. Pendikspor'a beraberliği getiren golü ise 90+4. dakikada Oscar Romero kaydetti.

Beşiktaş'ın, Pendikspor ile karşı karşıya geldiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelede Beşiktaş'ın golünü 12. dakikada Colley kaydetti. Pendikspor'a beraberliği getiren golü ise 90+4. dakikada Oscar Romero kaydetti.

Beşiktaş haftaya deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Pendikspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ta yeni transferler Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, Pendikspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Pendikspor’la 1-1 berabere kaldı. Kartal’da yeni transferler Milot Rashica ve Chamberlain de bu müsabakayla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Kosovalı futbolcu Rashica, 60. dakikada Rosier, İngiliz oyuncu Chamberlain de yine aynı dakikada Muleka’nın yerine oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, iki futbolcuya da oyuna girerken büyük destekte bulundular.

BEŞİKTAŞ 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında evinde Pendikspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, böylece Süper Lig’de yenilgi yaşamadığı maç sayısını 17’ye yükseltti. Kara Kartal, bu süreçte 13 galibiyet elde ederken, 4 kez de mücadeleden 1 puan ile ayrıldı.

Kartal ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor’a karşı yaşamıştı.