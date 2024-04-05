Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını: "Çıkışı vardı, tek giriş değildi"

İstanbul Gayrettep'de bulunan gece kulübünde 2 Mart'ta yaşanan ve 29 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 16 katlı binanın mimarı Mehmet Enver Horozoğlu konuştu. Horozoğolu, "Direkt sinema salonu olarak çizildi. Üstte balkon vardı. Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.

İstanbul'da 29 işçinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünde yaşanan yangın faciasının ardından yeni gelişme yaşandı.

Gayrettepe'de, 'Masquerade' isimli gece kulübü yangınının ardından inceleme devam ederken, binanın mimarlarından Mehmet Enver Horozoğlu konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972’de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, yangın sonrası binadaki son durumu görmeye geldi

"ÜSTTEN BALKON VARDI"

Horozoğlu, "Direkt sinema salonu olarak çizildi. Üstte balkon vardı. Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.

Horozoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum. Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan.. Onları tamamen çizmiştim. Bundan sonra da Kasımpaşa’da bir sinema salonu çizdik. Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi. Emekliyim, yaşım 77, Zeki belki vefat etmiştir. Bakmak için geldim. Kiracım haber verdi, üzüldüm. Proje bende değil, bende olsaydı inceler bakardım. İmzayı Mimar Zeki Öztekin atıyordu, ben yanında çalışıyordum."