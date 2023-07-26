Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı dönemi sona erdi

Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı'yla yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ceyhun Kazancı’ya emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Beşiktaş Kulubü, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."