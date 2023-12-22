Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, Çalımbay'a emekleri için teşekkür de edildi.

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AA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Alınan son mağlubiyetin ardından Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz" Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanında 3 golle kazandı