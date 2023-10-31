Beşiktaş'ta yeni asbaşkan Ali Bayrak oldu
Beşiktaş Kulübü'nde Serhan Çetinsaya'nın istifasının ardından boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak’ın getirildiği açıklandı.
Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Serhan Çetinsaya'nın yerine Ali Bayrak asbaşkan oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda; Serhan Çetinsaya’nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine yönetim kurulu asil üyemiz Ali Bayrak getirilmiştir. Ayrıca, yönetim kurulu yedek üyemiz Bilgihan Cenk Sürmen, yönetim kurulu asil üyemiz olmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.
Serhan Çetinsaya, siyah-beyazlı kulüpteki asbaşkanlık görevinden ağustos ayında istifa ederek ayrılmıştı.
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