Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'la görüşecek

Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş yönetiminin, Sergen Yalçın ile görüşeceği öne sürüldü.

Son olarak Rıza Çalımbay'ın da takımdan ayrılmasıyla bu sezonki dördüncü teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ta yönetimin Sergen Yalçın ile bir araya geleceği öne sürüldü.

Teknik direktör arayışlarıyla ilgili isim veren ilk kişi, futbol şubesinden sorumlu yönetici Feyyaz Uçar oldu. Uçar, Sergen Yalçın'ın adaylar arasında olduğunu açıkladı.

NTV Spor'un aktardığına göre Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, 51 yaşındaki teknik direktör ile bir araya gelecek.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a 2020-2021 sezonunda çifte kupa sevinci yaşatmıştı.

Beşiktaş'ın, adaylar arasında üst sıralarda yer alan Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'e bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiği ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın ilgilendiği diğer teknik direktörler ise şöyle:

Fabio Cannavaro

Slaven Bilic

Jorge Sampaoli

Ruud Van Nistelrooy

Frank de Boer

Bruno Genesio

Stanislav Cherchesov

Laurent Blanc

Oliver Glasner