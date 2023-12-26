Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'la görüşecek
Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş yönetiminin, Sergen Yalçın ile görüşeceği öne sürüldü.
Son olarak Rıza Çalımbay'ın da takımdan ayrılmasıyla bu sezonki dördüncü teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ta yönetimin Sergen Yalçın ile bir araya geleceği öne sürüldü.
Teknik direktör arayışlarıyla ilgili isim veren ilk kişi, futbol şubesinden sorumlu yönetici Feyyaz Uçar oldu. Uçar, Sergen Yalçın'ın adaylar arasında olduğunu açıkladı.
NTV Spor'un aktardığına göre Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, 51 yaşındaki teknik direktör ile bir araya gelecek.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'a 2020-2021 sezonunda çifte kupa sevinci yaşatmıştı.
Beşiktaş'ın, adaylar arasında üst sıralarda yer alan Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'e bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiği ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığı belirtildi.
Beşiktaş'ın ilgilendiği diğer teknik direktörler ise şöyle:
Slaven Bilic
Jorge Sampaoli
Ruud Van Nistelrooy
Frank de Boer
Bruno Genesio
Stanislav Cherchesov
Laurent Blanc
Oliver Glasner