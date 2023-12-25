Solskjær'den Beşiktaş yanıtı

Beşiktaş'ın teknik direktörlük için teklif götürdüğü Ole Gunnar Solskjær, projeyi değerlendirdikten sonra cevap vereceğini söyledi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmak için 1,5 yıllık sözleşme teklifi alan Ole Gunnar Solskjær, projeyi değerlendirip kararını buna göre vereceğini söyledi.

NTV Spor'un aktardığına göre 50 yaşındaki Norveçli teknik direktör, şu açıklamada bulundu:

"Beşiktaş Kulübü’ne etkileyici teklifleri için teşekkür ederim. Henüz kararımı vermedim. Öncelikle benden tam olarak istenileni bilmem gerekiyor. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben bir proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları detaylı şekilde bilmem gerekiyor. Bu konuları netleştirdikten sonra kararımı vereceğim."

Bu sezonki 4'üncü teknik direktörünü arayan Beşiktaş, Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'e 1,5 yıllık sözleşme teklif etti.

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin takımı Molde'de başladıktan sonra Cardiff'e gelen ve oradan Molde'ye geri dönen Solskjær, Jose Mourinho ayrıldıktan sonra 2018 sonunda Manchester United'ın başına geçti ve Kasım 2021'e kadar görevde kaldı. 50 yaşındaki teknik direktör, 2 yıldan uzun zamandır takım çalıştırmıyor.

DİĞER ADAYLAR

Öte yandan Beşiktaş'ın Solskjær dışında 9 adayı daha olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen diğer isimler şöyle:

Ole Gunnar Solskjær

Fabio Cannavaro

Slaven Bilic

Jorge Sampaoli

Ruud Van Nistelrooy

Frank de Boer

Bruno Genesio

Stanislav Cherchesov

Laurent Blanc

Oliver Glasner