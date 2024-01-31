Beşiktaş'tan Aboubakar kararı

Beşiktaş'ın, kadro dışı bıraktığı yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ı tekrar kadroya dahil edeceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay kadro dışı bırakılan yıldız santrfor Vincent Aboubakar'ın akıbeti belli oldu. NTVSpor'un aktardığına göre teknik direktör Fernando Santos'un isteğiyle Aboubakar hakkında kadro dışı kararı kaldırıldı.

Ocak ayının başında Afika Kupası nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Aboubakar'ın forma giydiği Kamerun Milli Takımı, son 16 turunda cumartesi günü Nijerya'ya 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.

Takımının elenmesinin ardından İstanbul'a dönen Aboubakar'ın bugün takımla idmana çıkması ve pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.

Aboubakar ile birlikte kadro dışı bırakılan diğer 4 oyuncudan Valentin Rosier, Jean Onana ve Eric Bailly takımdan ayrılırken Rachid Ghezzal ise tekrar kadroya dönmüştü.

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gol, 3 asist kaydetti.

Aboubakar'ın sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitiyor.