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Beşiktaş'tan açıklama: VAR kayıtlarını bugün istiyoruz

Beşiktaş ve Pendikspor arasında dün akşam oynanan ve 1-1 eşitlikle biten maçın yankıları sürüyor. 1-0 öndeyken attığı 2. gol iptal edilen Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Spor
  • 21.08.2023 09:56
  • Giriş: 21.08.2023 09:56
  • Güncelleme: 21.08.2023 10:08
Kaynak: Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan açıklama: VAR kayıtlarını bugün istiyoruz

Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında Pendikspor ile oynadığı maçta 2. golün iptal edilmesiyle ilgili VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. 

Beşiktaş 1-0 öndeyken 76. dakikada kaydettiiği gol, köşe vuruşu sırasında topun dışarıdan gelmesi gerekçesiyle iptal edilmişti. Takımını öne geçiren golü de kaydeden Omar Colley'nin attığı ikinci gol sırası yardımcı hakem bayrağını kaldırırken orta hakem bir süre beklemiş ve VAR'dan onay alınca golü iptal etmişti.

Pozisyonla ilgili Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yayınlanan bir videoda, topun tam olarak dışarı çıkmadığı görülürken bu video, "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz" notuyla paylaşıldı.

Yaklaşık 1 saat sonra yapılan paylaşımda ise pozisyonla ilgili VAR kayıtlarının bugün açıklanması talep edildi.

Maçta Pendikspor'un beraberlik golü 90+3. dakikada penaltı vuruşundan gelirken pozisyonu orta hakem devam ettirmiş ve VAR hakemlerinin uyarısıyla tekrar izlemişti.

Maç sonunda konuşan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı ise şunları söyledi:

"Yarın VAR kayıtlarını açıklasınlar. Bu akşam VAR çizgisi çizebildiler mi iptal edilen gole? Korner atıldığı anda yan hakemin bayrağı havada. Hakem de çizgiyi gösteriyor. Dördüncü hakem de bizim kulübeye dönüp 'dışarıdan geldi top' diyor. Söyleyebiliyorlarsa aksini söylesinler. Şimdi haberi alıyoruz ki pozisyon faulmüş gibi bir rapor düzenlenmeye çalışılıyormuş. İnceleyeceğiz ama hakem kararı bu, kurar ihlali değil."

Beşiktaş-Pendikspor maçı beraberlikle sonuçlandı
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