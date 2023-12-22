Beşiktaş'tan Chamberlain'in sakatlığına ilişkin açıklama
Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain sakatlandı.
Alanyaspor maçını tamamlayamayan İngiliz oyuncunun uyluk adelesinde kat yırtık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle Alanyaspor maçına devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir" denildi.
Alex Oxlade-Chamberlain’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2023
Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in… pic.twitter.com/i7EAWoIIL1