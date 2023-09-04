Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı
Beşiktaş, geçen sene kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş, geçen sezon Alanya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini satın aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Evine Hoş Geldin Tayfur Bingöl 🦅— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2023
Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur… pic.twitter.com/dyfiUSumHC
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligde 26 maçta oynayan Bingöl, 2 gol 2 asist kaydetmişti.