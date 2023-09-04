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Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı

Beşiktaş, geçen sene kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu.

Spor
  • 04.09.2023 16:29
  • Giriş: 04.09.2023 16:29
  • Güncelleme: 04.09.2023 16:35
Kaynak: AA
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Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı

Beşiktaş, geçen sezon Alanya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini satın aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligde 26 maçta oynayan Bingöl, 2 gol 2 asist kaydetmişti.

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