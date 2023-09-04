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Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Ndombele için son viraj

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham oyuncuları Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele transferlerini tamamlamak üzere.

Spor
  • 04.09.2023 16:19
  • Giriş: 04.09.2023 16:19
  • Güncelleme: 04.09.2023 16:33
Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Ndombele için son viraj

Galatasaray, günlerdir aradığı 8 numara transferinde sona yaklaştı. 

Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın oyuncusu Tanguy Ndombele anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A temsilcisi Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun transferi için sadece resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Galatasaray ayrıca yine Tottenham forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile Davinson Sanchez ile de anlaşmaya vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde 'Lisanslı Futbolcu arama' bölümünde her iki ismin de yer aldığı ancak oyuncuların kulüp bilgilerinin eklenmediği görülebilyor. 

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