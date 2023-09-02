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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

Spor
  • 02.09.2023 10:04
  • Giriş: 02.09.2023 10:04
  • Güncelleme: 02.09.2023 10:12
Kaynak: DHA
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, İlk maçı Kopenhag ile İstanbul'da oynayacak. 2. maçta Old Trafford'a gidecek Galatasaray, 3. ve 4. maçlarda ise Bayern Münih ile karşılaşacak. 

Galatasaray'ın turnuvadaki fikstürü şöyle: 

20 Eylül Çarşamba

Galatasaray - Kopenhag

3 Ekim Çarşamba

Manchester United - Galatasaray 

24 Ekim Çarşamba

Galatasaray - Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba  

Bayern Münih - Galatasaray 

29 Kasım Çarşamba 

Galatasaray - Manchester United

12 Aralık Çarşamba 

Kopenhag - Galatasaray

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