Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.
Kaynak: DHA
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, İlk maçı Kopenhag ile İstanbul'da oynayacak. 2. maçta Old Trafford'a gidecek Galatasaray, 3. ve 4. maçlarda ise Bayern Münih ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın turnuvadaki fikstürü şöyle:
20 Eylül Çarşamba
Galatasaray - Kopenhag
3 Ekim Çarşamba
Manchester United - Galatasaray
24 Ekim Çarşamba
Galatasaray - Bayern Münih
8 Kasım Çarşamba
Bayern Münih - Galatasaray
29 Kasım Çarşamba
Galatasaray - Manchester United
12 Aralık Çarşamba
Kopenhag - Galatasaray