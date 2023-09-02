Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın fikstürü belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, İlk maçı Kopenhag ile İstanbul'da oynayacak. 2. maçta Old Trafford'a gidecek Galatasaray, 3. ve 4. maçlarda ise Bayern Münih ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın turnuvadaki fikstürü şöyle:

20 Eylül Çarşamba



Galatasaray - Kopenhag



3 Ekim Çarşamba



Manchester United - Galatasaray



24 Ekim Çarşamba



Galatasaray - Bayern Münih



8 Kasım Çarşamba



Bayern Münih - Galatasaray



29 Kasım Çarşamba



Galatasaray - Manchester United



12 Aralık Çarşamba



Kopenhag - Galatasaray