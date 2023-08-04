Beşiktaş ve Adana Demirspor tur atladı

Avrupa kupalarına katılan 4 Türk takımı da tur atlamayı başardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Adana Demirspor da tur atladı. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, KF Tirana'yı, Adana Demirspor ise Cluj'u mağlup ederek elemeyi başardı.

İlk maçta kendi sahasınd Arnavutluk temsilcisini 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibini deplasmanda yeni transfer Daniel Amartey ve yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Aynı eleme turunda Adana Demirspor ise 10 kişi kaldığı maçta Romanya temsilcisi Cluj'u 90+3'te Ndiaye'nin attığı golle 2-1 mağlup ederek tur atlamayı başardı. Eşleşmenin ilk maçı 1-1 sona ermişti.

Dün akşam oynanan maçlarla birlikte Avrupa kupalarına katılan 4 Türk takımı da tur atlamayı başardı.